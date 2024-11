Omzet industrie 0,6 procent hoger in het derde kwartaal

De omzet van de Nederlandse industrie was in het derde kwartaal van 2024 0,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de eerste stijging na vijf kwartalen op rij waarin de omzet daalde ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

Grootste omzetstijging in papierindustrie

De papier- en grafische industrie was in het derde kwartaal opnieuw de grootste stijger. De omzet in deze branche was 10 procent hoger ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet in de papierindustrie steeg harder dan in de grafische industrie. De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie is met 8,4 procent gestegen, vooral de voedingsmiddelenindustrie zette meer om. De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie is met 5,4 procent gestegen.

De transportmiddelenindustrie was in het derde kwartaal, net als een kwartaal eerder, de grootste daler (-6,3 procent). In de onderliggende branches zijn de verschillen groot, de omzet van de auto- en aanhangwagenindustrie is 29,8 procent lager, terwijl de omzet van de overige transportmiddelenindustrie is gestegen met 36,3 procent.

In de raffinaderijen en chemische industrie was de omzet 5,9 procent lager ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2023. De raffinaderijen en chemische industrie is onderverdeeld in aardolie-industrie, chemische industrie, farmaceutische industrie en rubber- en kunststofproductindustrie. In de aardolie-industrie is de omzet met 16,4 procent gedaald, in de farmaceutische industrie met 14,5 procent gestegen. In de andere twee deelbranches waren de omzetschommelingen beperkt.