Omzet zakelijke dienstverlening 6,7 procent hoger in derde kwartaal

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het derde kwartaal van 2024 6,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De groei kende sinds het derde kwartaal van 2022 een dalende trend, maar is nu sinds twee kwartalen groter dan die in het voorgaande kwartaal.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.1e kwartaal20192e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal20202e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal20212e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal20222e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal20232e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal20242e kwartaal3e kwartaal-20-15-10-50510152025Omzet zakelijke dienstverlening% verandering t.o.v. een jaar eerder

Omzetstijging bij alle branches zakelijke dienstverlening

In het derde kwartaal van 2024 was de omzet bij alle branches binnen de zakelijke dienstverlening hoger dan die van het derde kwartaal een jaar eerder.

Bij de IT-dienstverleners was de omzet 5,7 procent hoger, in het tweede kwartaal steeg de omzet nog met 8,0 procent.

Sterkste stijgingen in markt- en opinieonderzoek en in beveiliging

De omzet van de branche markt- en opinieonderzoek was in het derde kwartaal 12,6 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2023. Na de branche markt- en opinieonderzoek was de omzetgroei het grootst in de beveiligingsbranche ( 11,5 procent). In de voorgaande twee kwartalen kende de beveiligingsbranche de grootste omzetgroei: respectievelijk 18,2 en 12,3 procent.

De omzetgroei van de uitzendbranche bleef met 2,6 procent achter bij de andere branches. Wel is er na negen kwartalen van afnemende omzetgroei nu weer sprake van een (iets) grotere groei dan een kwartaal eerder.

Ook de omzet van de managementadviesbureaus bleef met 4 procent omzetgroei iets achter. De omzet schommelt heel 2024 al rond de 4 procent, in 2023 noteerde de branche nog een gemiddelde omzetgroei van meer dan 10 procent.

IT-dienstverleningZakelijke dienstverleningwaaronderRechtskundige dienstverleningAccountancy en administratieManagementadviesbureausArchitectenbureausIngenieursbureausReclamewezenMarkt- en opinieonderzoekUitzendbrancheReisbemiddeling en -organisatieBeveiligingSchoonmaakbedrijven03691215Omzet zakelijke dienstverlening, 3e kwartaal 2024% verandering t.o.v. een jaar eerder

Ondernemersvertrouwen positief bij start vierde kwartaal 2024

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners kwam aan het begin van het vierde kwartaal van 2024 uit op 1,0. Aan het begin van het derde kwartaal was dit nog -4,1. Een reeks van zes maanden met een negatief ondernemersvertrouwen is hiermee beëindigd.

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn zowel optimistischer over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden, als over dat in de komende drie maanden. Ook zijn ze optimistischer over de verwachte ontwikkeling van de omzet. Aan het begin van het vierde kwartaal verwacht per saldo 22,8 procent van de ondernemers meer om te zetten. Een kwartaal geleden was er per saldo nog een negatieve omzetverwachting van 3,6 procent. Per saldo verwacht 11,5 procent een toename van de personeelssterkte. Daarnaast geeft 54,4 procent van de ondernemers aan dat ze belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten.