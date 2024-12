Omzet groothandel al 6 kwartalen op rij lager, personeelstekort grootste oorzaak

In het derde kwartaal van 2024 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 0,6 procent minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 'De omzetontwikkeling is daarmee voor zes kwartalen op rij negatief', zo meldt het CBS vrijdag op basis van nieuwe cijfers.

Landbouwproducten en voedingsmiddelen

De groothandel in landbouwproducten en voedingsmiddelen waren de enige branches waar de omzet steeg, in alle andere groothandelsbranches daalde de omzet. In het derde kwartaal van 2024 steeg de omzet van de groothandel in landbouwproducten met 8,8 procent en die van voedingsmiddelen met 6,7 procent, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

ICT-apparatuur, industriemachines en non-food

In de branche overige gespecialiseerde groothandel was de omzet bijna 7,5 procent lager dan een jaar eerder. Verder nam de omzet in de groothandel in ICT-apparatuur, industriemachines en non-food af in het derde kwartaal van 2024.

100 faillissementen in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2024 werden 100 bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling failliet verklaard. Dat zijn 2 faillissementen minder dan in het tweede kwartaal. In het totale bedrijfsleven nam het aantal uitgesproken faillissementen toe in het derde kwartaal.

Personeelstekort belangrijkste belemmering

'De meest genoemde belangrijkste belemmering is een tekort aan arbeidskrachten (32,0 procent). Dit aandeel is gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Aan het begin van het vierde kwartaal 2024 noemde 25,3 procent van de ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling onvoldoende vraag als belangrijkste belemmering in de bedrijfsvoering', aldus het CBS. Dit is hetzelfde als een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers met een tekort aan productiemiddelen als belangrijkste belemmering is gedaald tot 13,4 procent aan het begin van het vierde kwartaal van 2024. 27,7 procent van de ondernemers zei geen belemmeringen te ervaren.