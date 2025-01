Waarde landbouwexport bijna 5 procent hoger in 2024

In 2024 heeft Nederland voor 128,9 miljard euro aan landbouwgoederen uitgevoerd. Dat is 4,8 procent meer dan in 2023. Dat melden Wageningen Social & Economic Research en het CBS op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

De waardegroei van de landbouwexport is vooral het gevolg van een verdere prijsstijging in 2024. De landbouwexportwaarde is, in mindere mate, ook toegenomen door een groter exportvolume van landbouwgoederen.

De Nederlandse economie heeft in 2024 naar schatting afgerond 47,4 miljard euro verdiend aan de export van landbouwgoederen (ruim 4 procent hoger dan in 2023), waarvan 42,3 miljard euro dankzij de export van Nederlandse makelij en 5,2 miljard euro dankzij de wederuitvoer van landbouwgoederen die in het buitenland geproduceerd zijn.