CBS: Aandeel Nederlandse multinationals in economie afgenomen

De ontwikkeling van Nederlandse multinationals blijft achter bij die van buitenlandse multinationals en andere bedrijven. 'Het aandeel van Nederlandse multinationals in het bruto binnenlands product (bbp) nam af van 15 procent in 2015 tot 13 procent in 2021. Tussen 2015 en 2022 daalde het aantal Nederlandse multinationale ondernemingen met 2,4 procent', zo meldt het CBS.

Buitenlandse multinationals

Multinationals waren goed voor 31 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2021. Het grootste deel hiervan kwam voor rekening van buitenlandse multinationals (145 miljard euro; 18 procent) en een kleiner deel van Nederlandse (102 miljard euro; 13 procent). In 2015 was het aandeel van Nederlandse multinationals in het bbp nog 15 procent. Nederlandse multinationals hebben dochterbedrijven in het buitenland, terwijl het moederbedrijf van een buitenlandse multinational gevestigd is in het buitenland.