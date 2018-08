Ludieke beddenactie LUMC is schrijnende oproep om personeelstekort

Sinds donderdagochtend staan er in de centrale hal van het LUMC een aantal ziekenhuisbedden met daarop posters met de tekst: ‘dit bed is vanwege een vacature gesloten’.

Spontaan initiatief

'De actie is een spontaan initiatief van medewerkers die bezoekers en patiënten zo willen laten zien dat er dringend personeel wordt gezocht in het LUMC', zo laat het LUMC donderdag weten.

CAO

Medewerkers van het LUMC voeren inmiddels zes weken actie voor een nieuwe cao, en willen met deze beddenactie laten zien dat het werken in het LUMC gewoon doorgaat, en nieuwe collega’s zeer welkom zijn.

Nieuwe collega's

Het LUMC-actiecomité: “Het werk in de zorg is niet alleen maar ellende, je kunt veel betekenen voor je patiënt en diens familie. Het zou alleen erg mooi zijn als we dat met meer mensen kunnen doen. Een goede eerlijke cao is daarbij heel belangrijk. Maar zonder nieuwe collega’s kunnen we niet meer de kwalitatieve zorg verlenen die wij als medewerkers van het LUMC willen geven.”