Zwemmer Maarten van der Weijden in ambulance naar ziekenhuis

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft maandag aan het begin van de middag zijn 11stedenzwemtocht moeten afbreken en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Dit meldt de organisatie van de 11stedenzwemtocht maandagmiddag.

163 kilometer afgelegd

'Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden is even na 13.00 uur ter hoogte van het Friese Burdaard gestopt met zwemmen. Op dat moment had hij 163 km. afgelegd. Zijn begeleidende arts vond het niet langer verantwoord om door te gaan en heeft het besluit genomen om te stoppen', aldus de organisatie.

Verstoorde zoutbalans

Achterliggende reden is een verstoorde zoutbalans in het lichaam van Maarten. Door misselijkheid kon Maarten ook geen medicijnen binnen houden. Bovendien was hij in het water in slaap gevallen.

Ziekenhuis

Maarten is per ambulance naar het MC Leeuwarden overgebracht 'om even goed te worden onderzocht. Er zijn geen medische problemen die niet kunnen worden opgelost', aldus de organisatie.

Update 16.00 uur

Inmiddels gaat het al weer wat beter met Maarten. 'Hij heeft een infuus met zoutoplossing gekregen en slaapt op dit moment. Als zijn lichamelijke conditie het toelaat is hij vanavond zelf ook aanwezig in Leeuwarden bij de officiële afsluiting van zijn 11stedenzwemtocht', zo heeft de organisatie laten weten.

Daisy ontfermt zich over haar man pic.twitter.com/KAGI1y2MJx — Kirsten van Santen (@kirstenvsanten) 20 augustus 2018

Wat een droevig einde van een heroïsche tocht #11stedenzwemtocht pic.twitter.com/DOLvhDGRPP — Kirsten van Santen (@kirstenvsanten) 20 augustus 2018