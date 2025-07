Flat in Utrecht uren ontruimd vanwege vondst explosief materiaal in auto

Als surveillerende collega’s op dinsdagavond 22 juli bij een parkeerplaats nabij de Galecopperlaan in Nieuwegein stuiten op een verdachte situatie, leidt dit uiteindelijk tot de aanhouding van drie verdachten, het aantreffen van explosief materiaal in een auto en daarmee samenhangend de evacuatie van bewoners uit flats aan de Aziëlaan in Utrecht later op de avond. Dit meldt de politie woensdag.

Stopteken genegeerd

Rond 19.45 uur zien de collega’s in Nieuwegein auto’s staan waar meerdere personen actief in de weer bezig zijn. Waarmee is onduidelijk, dus de agenten besluiten om poolshoogte te nemen. 'Bij het zien van de politie, rijdt een van de auto’s weg. Als de agenten een stopteken geven, gaat de automobilist er met hoge snelheid vandoor. Al snel vertoont de automobilist meer gevaarlijk weggedrag zoals door rood rijden en dreigt hij zelfs even uit de bocht te vliegen', aldus de politie. De agenten besluiten om de achtervolging af te breken, om zo het overige verkeer en de verdachte automobilist niet in gevaar te brengen. Intussen zijn al meerdere voertuigen en de politiehelikopter opgeroepen om te assisteren.

Alerte omstanders

Korte tijd later ziet een andere eenheid van politie ter hoogte van het Europaplein in Utrecht de betreffende auto. Deze staat stil op een nabijgelegen fietspad. De verdachte automobilist is gevlucht. Collega’s lopen via een hek nabij de auto de parkeerplaats van de flats bij de Aziëlaan op. Hier wijzen alerte omstanders op een auto die opeens wegrijdt. De agenten rennen ernaartoe en weten het voertuig te stoppen. In het voertuig worden een 22-jarige en een 25-jarige man aangehouden. De 22-jarige man komt uit Utrecht. De 25-jarige man is zonder vaste woon- of verblijfplaats. Op het 5 Meiplein wordt tegelijkertijd een 24-jarige man uit Utrecht in een auto gearresteerd onder andere met de hulp van de agenten in de helikopter.

Divers explosief materiaal

In het voertuig, geparkeerd op het fietspad nabij de flats, wordt divers explosief materiaal ontdekt. Hiervoor werd de EOD opgeroepen. Vanwege de gevaarzetting is het noodzakelijk om bewoners van een flat en gedeeltelijk van een naastgelegen flat te evacueren. Bewoners worden elders tijdelijk opgevangen en zij kunnen begin van de nacht veilig terugkeren naar huis, nadat het explosieve materiaal is afgevoerd.

Drie verdachten vast voor onderzoek en verhoor

De recherche doet onderzoek. De drie verdachten zitten vast voor onderzoek en verhoor. Er zijn in totaal vier voertuigen in beslag genomen voor onderzoek. In Nieuwegein werd op de parkeerplaats het vierde voertuig en jerrycans met benzine in beslag genomen.

Tips

Getuigen of personen die relevante tips hebben in relatie tot het onderzoek kunnen deze doorgeven aan de recherche via tel. 0900-8844 of anoniem via tel. 0800-7000.