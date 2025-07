Automobilist rijdt in op politiepaarden in Den Bosch, ruiter van paard gevallen

Woensdagavond 23 juli is in Den Bosch een automobilist ingereden op twee politieagenten te paard aan de Hinthamerstraat. 'De ruiters en paarden raakten licht gewond. De bestuurder is aangehouden', zo meldt de politie.

Paarden en ruiters lichtgewond

Twee agenten van de bereden politie van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties waren bezig met surveillance in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Een man riep in het voorbijgaan beledigende woorden naar de agenten, waarop de agenten de man aanspraken op zijn gedrag. De man liep weg en stapte in een auto en reed in op de paarden en agenten. Daarbij raakten de paarden en ruiters licht gewond, een van de ruiters viel van zijn paard.

Automobilst (50) aangehouden

'De man ging ervandoor, maar kon later door agenten van de Eenheid Oost-Brabant worden aangehouden. Het gaat om een 50-jarige man uit gemeente Sint-Michelsgestel. Hij zit vast op verdenking van poging tot doodslag, doorrijden na een ongeval, rijden onder invloed en het beledigen van een agent. Zijn auto werd in beslag genomen', aldus de politie. De agenten hebben hun dienst afgebroken en de paarden zijn onderzocht door de dierenarts.