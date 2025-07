Rechter: Wolf 'GW3237m' die wandelaar op Utrechtse Heuvelrug beet mag worden gedood

Meerdere bijtincidenten

In de provincie Utrecht hebben zich het afgelopen jaar meerdere incidenten voorgedaan met een wolf en mensen. Zo werd op 31 juli 2024 een kind aangevallen door een wolf. Op 19 mei 2025 werd een wandelaar in haar been gebeten nabij Landgoed Den Treek. Uit onderzoek is gebleken dat het in beide gevallen ging om de wolf met kenmerk GW3237m. Deze wolf is door de provincie Utrecht aangeduid als ‘probleemwolf’.

Wolf GW3237m

Naar aanleiding van het incident met de wandelaar heeft de provincie een omgevingsvergunning verleend om de wolf met kenmerk GW3237m opzettelijk te doden met een geweer. Stichting Faunabescherming en Stichting Animal Rights hebben bezwaar aangetekend bij provincie. De dierenrechtenorganisaties vroegen de voorzieningenrechter om te beslissen dat de vergunning niet gebruikt mag worden totdat de provincie heeft beslist op het bezwaar.

Noodzaak van afschot

De provincie Utrecht heeft deskundigen ingeschakeld. De voorzieningenrechter vindt dat zij voldoende hebben onderbouwd dat het noodzakelijk is om de wolf te doden in het belang van de openbare veiligheid. De deskundigen van de provincie hebben ook onderbouwd waarom er in deze situatie geen minder zware middelen zijn om tot het gewenste effect te komen. Zo is gebleken dat het sluiten van Landgoed Den Treek geen effectieve oplossing is. Vorig jaar was er namelijk alsnog een incident terwijl het landgoed was gesloten. En ondanks die sluiting was er in mei van dit jaar weer een incident.

Gevolgen van het afschieten

De wolf in kwestie is de vader van drie jonge welpen. De deskundigen zeggen dat er een goede kans is dat de welpen kunnen overleven zonder hun vader. Maar ook als dat anders zou zijn, zal dat niet een negatief effect hebben op de wolvenpopulatie in Nederland.

Verzoek afgewezen

De voorzieningenrechter realiseert zich dat het besluit, wanneer dit mag worden uitgevoerd, onomkeerbare gevolgen heeft. Als het lukt om de wolf te doden voordat de beslissing op bezwaar wordt genomen, is het te laat om daar nog iets aan te veranderen als de dierenrechtenorganisaties toch gelijk zouden krijgen. De voorzieningenrechter vindt dat het risico op eventueel zwaar of dodelijk letsel bij mensen zodanig ernstig is, dat het voorkomen hiervan zwaarder moet wegen dan het belang van de dierenrechtenorganisaties bij afwachten tot de beslissing op bezwaar. Het verzoek om de omgevingsvergunning te schorsen wordt daarom afgewezen. Dat betekent dat de provincie de wolf mag gaan afschieten.