Tweede tweeweg-rangeervoertuig voor de krijgsmacht

Defensie heeft sinds vrijdag een extra, eigen tweeweg-rangeervoertuig. 'Hiermee worden wagons samengesteld tot een trein of klaargezet voor belading. Het voertuig trekt 2.400 ton op het spoor en rijdt onder alle omstandigheden', zo meldt het ministerie van Defensie.

Op het spoor en op de weg rijden

Jaarlijks verplaatsten inmiddels al veel treinen materieel naar oefenterreinen en uitzendgebieden. 'Het tweeweg-rangeervoertuig rijdt zowel op het spoor als op de weg. Defensie krijgt het treinstel eenvoudig met een dieplader op diverse locaties. Dankzij de nu twee eigen rangeervoertuigen is Defensie bovendien minder afhankelijk van externe partijen'', aldus het ministerie.

Containers

Deze nieuwste versie zet Defensie in op Raccordement de Vlasakkers bij de Bernhardkazerne in Amersfoort. Hier komt in de toekomst een containeroverslag. Met de daarvoor benodigde rangeercapaciteit belaadt Defensie zelf containers op de Vlasakkers.