Limburg zet volgende stap in onderzoek naar haalbaarheid aardwarmte

De Provincie Limburg, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO Geologische Dienst Nederland en Energie Beheer Nederland (EBN) hebben afgelopen maandag 1 juni de intentieovereenkomst ondertekend voor verder onderzoek naar aardwarmte in Limburg. Dit meldt de provincie Limburg.

Onderzoeksfaciliteit voor aardwarmte in Grubbenvorst

Met de overeenkomst spreken de partijen af gezamenlijk te onderzoeken of een onderzoeksfaciliteit voor aardwarmte in Grubbenvorst haalbaar is. Het doel is meer inzicht te krijgen in de kansen en risico’s van aardwarmtewinning in de complexe Limburgse ondergrond.

'Verbreukte ondergrond'

Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers: “Limburg heeft duurzame energie nodig. Daarom investeren we eerst in kennis. Zorgvuldig onderzoek moet meer duidelijkheid bieden over de mogelijkheden van aardwarmte in de verbreukte ondergrond.”

Kennis ook voor andere regio's in Nederland

De behoefte aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie groeit. Aardwarmte kan hierin mogelijk een belangrijke rol spelen. Voordat hierover besluiten kunnen worden genomen, is aanvullend onderzoek nodig. De kennis die hierbij wordt opgedaan kan ook van waarde zijn voor andere regio’s in Nederland en Europa met een vergelijkbare ondergrond.

Haalbaarheidsstudie

De partijen werken al langere tijd samen aan de voorbereiding van het onderzoeksprogramma. De komende periode wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Deze moet eind 2026 duidelijk maken of een onderzoeksfaciliteit in Grubbenvorst gerealiseerd kan worden.

Achtergrond

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, benut warmte uit diepe aardlagen voor de verwarming van woningen, bedrijven en glastuinbouw. In Limburg is de ondergrond anders opgebouwd dan in delen van West-Nederland waar aardwarmte al wordt toegepast. Daarom is aanvullend onderzoek nodig om vast te stellen of aardwarmte hier veilig en verantwoord kan worden ingezet.