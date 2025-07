Politie houdt vier verdachten aan na schietincident A13, taxichauffeur gewond

Poging doodslag

In de loop der weken zijn er een viertal verdachten aangehouden naar aanleiding van het schietincident op de A13. Het gaat om een 24-jarige man uit Amsterdam, een 17-jarige jongen uit Zandvoort en een 16-jarige en 17-jarige jongen uit Amsterdam. Zij worden verdacht van poging doodslag richting de taxichauffeur die toen achtervolgd en beschoten werd op de A13 en gewond raakte. Even later werd een van de twee betrokken auto’s bij het incident onder verdachte omstandigheden teruggevonden aan de Binckhorstlaan in Den Haag.

Toedracht wordt nog onderzocht

Uitvoerig onderzoek en meerdere tips van getuigen hebben nu geleid tot vier aanhoudingen van verdachten. De toedracht van het incident wordt nog steeds onderzocht.