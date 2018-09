Een patiëntvriendelijker aanpak voor aandoeningen rond de anus

Patiënten die behandeld moeten worden voor aambeien, een haarnestcyste of een peri-anale fistel kunnen voortaan in het Albert Schweitzer ziekenhuis een behandeling ondergaan met laser. Deze ingreep is veel minder belastend dan de chirurgische methode die tot dusverre gebruikelijk was.

De drie genoemde aandoeningen bevinden zich rond de anus. Ze zijn voor de patiënt sowieso al ongemakkelijk, maar daar komt bij dat de chirurgische aanpak vaak achteraf pijnlijk is en een lange herstelperiode geeft. “We zijn daarom blij dat we nu een veel patiëntvriendelijker oplossing kunnen aanbieden”, zegt chirurg Robert Smeenk. Hij is de initiatiefnemer van het Proctologisch Lasercentrum binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Smeenk: “Laser wordt al langer gebruikt in het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor het verhelpen van spataders. Maar ook de zogeheten proctologische aandoeningen, bij de anus, kunnen in veel gevallen goed met behulp van laser worden behandeld.” De afgelopen tijd zijn - in de aanloop naar het nieuwe Proctologisch Lasercentrum - al honderd van dergelijke ingrepen met laser uitgevoerd, met bevredigend resultaat.

Bij laseren hoeft niet of nauwelijks te worden gesneden in het lichaam. “Dit leidt tot minder pijn en minder wonden, waardoor het herstel sneller gaat en mensen hun bezigheden spoedig weer kunnen oppakken”, aldus Smeenk. “Het leidt dit ook tot minder risico op infectie, bloeding en incontinentie. De slagingskans is minstens zo hoog als die van de huidige behandeltechniek.” De laserbehandeling vindt voorlopig nog plaats onder narcose of lokale verdoving en in combinatie met een dagopname, maar Smeenk verwacht én streeft ernaar dat het in de nabije toekomst volledig poliklinisch mogelijk wordt onder sedatie: een lichtere verdoving dan narcose.

Wanneer de chirurg (na verwijzing door de huisarts) een van de genoemde aandoeningen vaststelt, zal hij per situatie in overleg met de patiënt beoordelen of de laserbehandeling tot de mogelijkheden behoort. Is dit bijvoorbeeld door de aard of ernst van een specifiek geval niet mogelijk, dan blijft de traditionele chirurgische manier vanzelfsprekend ook een optie binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. Beide methoden vallen onder de verzekerde zorg.

Aambeien zijn als het ware spataders van het anale kanaal. Ze kunnen jeuk, bloedverlies en een ongemakkelijk gevoel opleveren. Een haarnestcyste is een holte die in de bilspleet ontstaat als gevolg van ingegroeide haren. Hierbij kan pus of bloed uit de bilspleet komen en er kan sprake zijn van pijn. De peri-anale fistel tenslotte is een klein gangetje dat vanuit het anale kanaal door de kringspier heen naar het huidoppervlak loopt. Dit geeft globaal dezelfde klachten als de haarnestcyste.

Het met laser bestrijden van deze problemen is één van de vijftig zorgvernieuwingsinitiatieven binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis die worden aangeduid met de term ‘Zorg van Waarde’. Het ziekenhuis verstaat daaronder: de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder verbeteren, tegen de beste kosten. Dit wordt bereikt door zorg te bieden op de juiste plek (in het ziekenhuis, bij een andere zorgorganisatie of thuis bij de patiënt), de juiste en noodzakelijke dingen te doen en hierin uit te blinken.