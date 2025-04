'Alledaagse geluiden kunnen ongemerkt ons gehoor beschadigen'

Op woensdag 30 april is het Noise Awareness Day. Meer dan één miljard jonge volwassenen wereldwijd, lopen risico op gehoorverlies door onveilige luistergewoonten. Veel mensen denken dat gehoorschade alleen ontstaat bij directe blootstelling aan extreem harde geluiden, maar de realiteit is subtieler en zorgwekkender.

Een stofzuiger, een föhn of een druk restaurant – het zijn geen extreme situaties, maar wel dagelijkse geluidsbronnen die boven de 80 decibel (dB) kunnen uitkomen. Precies daarin schuilt het risico: gehoorschade ontstaat vaak niet na één keer, maar wanneer regelmatig of langdurig een geluid van 85 dB of hoger hoorbaar is. Hoe hoger het volume, hoe korter de tijdsduur waarin de kans op gehoorverlies toeneemt of andere gehoorklachten zoals tinnitus ontstaan.

Dit is de top 10 van alledaagse geluiden die je gehoor kunnen beschadigen:

1. Kinderspeelgoed met sirene – 135 dB

2. Oordoppen/koptelefoons op vol volume – 110 dB

3. Blender – 91 dB

4. Föhn – 90 dB

5. Grasmaaier – 90 dB

6. Metrostation – 88 dB

7. Hondengeblaf – 86 dB

8. Druk restaurant – 85 dB

9. Koffiemolen – 85 dB

10. Stofzuiger – 85 dB

Schoonenberg pleit voor regelmatige controle van de gehoorgezondheid vanaf 50 jaar en voor het dragen van gehoorbescherming op plekken waar mogelijk schade kan ontstaan. Het is een misvatting dat gehoorbescherming het voeren van gesprekken of het genieten van een concert belemmert. In een rumoerige omgeving verstaat men beter met gehoorbescherming, en van muziek genieten kan uitstekend met gehoorbescherming die speciale muziekfilters bevat.