'Alle Nederlanders worden ziek door ongezonde voedselomgeving'

De recente toename van obesitas en zelfs darmkanker onder jongeren toont aan dat er iets fundamenteel mis is met onze leefomgeving. Als mensen op jonge leeftijd al ziek worden, zegt dat niet alleen iets over henzelf – het zegt alles over de wereld waarin we allemaal leven. Dit is geen kinderprobleem, maar een maatschappelijk probleem. Dit zegt Millie van der Heijden van het Nederlands Genootschap van Vitalogen.

De omgeving is voor niemand gezond

Van der Heijden: 'Kinderen zijn kwetsbaar, maar niet de enigen die worden verleid. Alle Nederlanders ondervinden dagelijks invloed van marketing en bevinden zich in een omgeving met een enorm aanbod van ultrabewerkt voedsel. We spreken graag over keuzevrijheid, maar 80 procent van de voedselmarketing richt zich op ongezonde producten. Dat is geen vrije markt, dat is gedragsmanipulatie.'

Tsunami van leefstijlgerelateerde ziekten

'We hebben een algeheel verbod nodig op kindermarketing voor ongezonde voeding, tot 18 jaar. Maar dat is slechts het begin. Supermarkten, horecagelegenheden en andere plekken waar mensen voedsel en drinken kopen, spelen een cruciale rol in onze leefomgeving. Het aanbod van ongezonde voeding in de Nederlandse samenleving moet drastisch omlaag. De overheid moet ondernemers in de voedselindustrie verantwoordelijk stellen voor hun rol in het beïnvloeden van onze gezondheid.'

Als dit niet gebeurt, blijven we dweilen met de kraan open en komt er een tsunami van allerlei leefstijlgerelateerde ziekten op ons af'', aldus Van der Heijden.