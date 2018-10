Ruim 1 op de 4 borstkankerpatiënten krijgt ander behandelplan na second opinion

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat 28% van de borstkankerpatiënten die in het gespecialiseerde borstkankerziekenhuis Alexander Monro een second opinion heeft ondergaan een ander behandelplan krijgt. Bij 65% van de onderzochte patiënten heeft in het ziekenhuis aanvullende diagnostiek (onderzoek) plaatsgevonden. In totaal heeft 12% een andere diagnose gekregen. Deze opvallende resultaten van 5 jaar gespecialiseerde zorg zijn opgemaakt uit onderzoek van het ziekenhuis, waarbij 1089 second opinions zijn geanalyseerd.

Deze resultaten zijn bekendgemaakt tijdens een speciaal lustrumsymposium onder leiding van Anita Witzier in het Auditorium van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) ter ere van het 5-jarig bestaan. Tijdens het symposium werden onder andere de best practice resultaten van het ziekenhuis van de afgelopen 5 jaar gedeeld en is stilgestaan bij de verwachtingen voor de toekomst.

De start van het AMZ in 2013 markeerde een doorbraak in het Nederlandse aanbod van borstkankerzorg. Het AMZ is sindsdien het eerste en enige gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, screening en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

De komende jaren gaat het AMZ verder met onderzoek en innovatie. Dit doet het ziekenhuis onder andere samen met academisch samenwerkingspartner het Universitair Medisch Centrum Utrecht.