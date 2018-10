3 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar nieuwe behandeling van hartfalen

Een onderzoekconsortium, geleid door de hoogleraren Dirk Jan van Veldhuisen, Peter van der Meer en Michiel Rienstra van de afdeling Cardiologie van het UMCG, heeft van ZonMw/Hartstichting 3 miljoen euro subsidie gekregen. Hiermee gaan zij onderzoek doen naar het medicijn digoxine als behandeling van hartfalen. Het doel van de zogenoemde DECISION-studie is om aan te tonen dat patiënten met hartfalen die het medicijn digoxine krijgen, minder vaak een heropname in het ziekenhuis krijgen en minder snel als gevolg van hun ziekte overlijden.

Hartfalen is een ernstige en veel voorkomende hartziekte. Men schat dat 1 op de 5 mensen hartfalen krijgt. Patiënten met hartfalen ervaren veelal klachten van kortademigheid, slechte conditie en vochtophoping. Patiënten met hartfalen hebben helaas een slechte prognose en worden vaak opgenomen in het ziekenhuis.

Digoxine

Digoxine is het oudste en goedkoopste medicijn voor patiënten met hartfalen, echter het gebruik hiervan is de laatste jaren zeer sterk afgenomen. Dit heeft te maken met de opkomst van andere medicijnen en het feit dat eerder onderzoek liet zien dat patiënten die behandeld worden met hoge doseringen van digoxine het niet beter deden dan patiënten zonder digoxine (placebo). Uit aanvullende analyses blijkt echter dat patiënten die lage doseringen van digoxine kregen wel een betere levensverwachting hadden. Daarom gaat het onderzoekconsortium nu in Nederland een groot onderzoek doen naar het effect van lage doseringen digoxine, die worden toegevoegd aan de huidige behandeling van hartfalen.

Nationaal netwerk

In totaal zullen 38 ziekenhuizen door het hele land participeren in de DECISION-studie. Het onderzoek wordt mede geleid door cardiologen van de Werkgroep Cardiologische centra Nederland. Het onderzoek zal begin 2019 starten.

Goed Gebruik Geneesmiddelen programma

De subsidie is in het kader van Goed Gebruik Geneesmiddelen - Grote Trials programma verstrekt. Deze Grote Trial Ronde is een samenwerking tussen ZonMw en de Hartstichting en specifiek bedoeld voor grote studies die op hoog evidence-niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk over de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk bij de indicaties hartfalen en boezemfibrilleren.