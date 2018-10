3D-print van de knie voor gepersonaliseerde operatie

Jaarlijks worden er honderden knieprotheses geplaatst bij patiënten in het Maastricht UMC+. Daarmee lijkt het bijna lopendebandwerk te zijn geworden. Toch is niet iedere patiënt identiek en zijn er verschillen in complexiteit van de aandoening. In de complexere gevallen kan de orthopeed tegenwoordig de keuze maken om een mal van de knie te laten maken door middel van een 3D-print.

Virtueel model

Het enige dat nodig is, is een CT-scan van de aangedane knie. Op basis van die scan wordt vervolgens een virtueel model gemaakt waarop de chirurg de gehele anatomie van de knie tot in detail kan bekijken. Alle hoeken en afmetingen (ook in relatie tot heup en enkel) worden in kaart gebracht. De chirurg kan zich zodoende tot in de puntjes voorbereiden en komt tijdens de operatie niet voor verassingen te staan. Vervolgens wordt op basis van het model een 3D-geprinte mal gemaakt die precies over de knie past. Hierin zijn alle benodigde zaagsnedes en plekken gemarkeerd waarop de prothese bevestigd moet worden, zodat de operatie vlekkeloos kan verlopen.

Orthopedisch chirurg dr. Tim Boymans van het Maastricht UMC+ paste de techniek onlangs voor het eerst bij een patiënt toe: “Het ging om een complexe casus, waarbij ook sprake was van een verkeerd genezen dijbeenbreuk. Dat bemoeilijkt de uitlijning en plaatsing van een knieprothese. Door de virtuele voorbereiding en de 3D-geprinte mal verliep de operatie soepel en gaat het inmiddels goed met de patiënt.”

Knieprothese 3.0

Een knieprothese is vaak nodig bij patiënten met gevorderde artrose. Daarbij wordt de eigen knie vervangen door een kunstknie gemaakt van hoogwaardig metaal en kunststof. Dat verbetert de mobiliteit aanzienlijk. Voortdurend werken orthopeden aan het verbeteren van de technieken die komen kijken bij de operatie. De knieprothese die in het Maastricht UMC+ wordt gebruikt is één van de meest doorontwikkelde protheses die op dit moment beschikbaar is. Deze is zo ontworpen dat de kunstknie qua bewegen zoveel als mogelijk lijkt op de eigen knie.

Het maken van een 3D-geprinte mal voor een knieprothese is op zich niet nieuw, maar het gebruik ervan bij dit nieuw type knieprothese is dat wel. De planning voor de operatie en het gebruik van de 3D mal verschaft de chirurg een veel beter inzicht dan voorheen. De 3D-geprinte mal is daarnaast ook zodanig ontworpen dat het zeer gebruiksvriendelijk is voor de orthopedisch chirurg en het operatieteam. Boymans: “Zie het als de knieprothese 3.0.”