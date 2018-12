'Patiënt in laatste levensfase krijgt vaak onnodige medicatie'

Dat zegt klinisch farmacoloog en internist-oncoloog in opleiding Eric Geijteman in de Volkskrant. In zijn proefschrift waarmee hij woensdag promoveert aan het Erasmus MC schrijft hij dat mensen die bijvoorbeeld een ongeneeslijke vorm van kanker hebben, vaak medische interventies krijgen die helemaal niet nodig zijn en zelfs schadelijk. Volgens Geijteman moeten artsen bewuster kijken naar de medicatie en behandelingen die patiënten krijgen in hun laatste levensfase. Geijteman in de krant: 'Als je weet dat iemand binnenkort gaat overlijden aan zijn ziekte, is het dan zinvol om hem of haar bloeddruk- of cholesterolverlagers te laten slikken? Ieder medicijn heeft bijwerkingen.'

Voor zijn proefschrift gebruikte Geijteman onder meer gegevens uit het sterfgevallenonderzoek, retrospectieve dossieronderzoeken, vragenlijstonderzoeken en een interviewonderzoek. Het ontbreekt nog aan duidelijke richtlijnen voor het stoppen met medicatie en omdat er te weinig onderzoek is gedaan naar het gevolg van het stoppen met medicatie gaan artsen vaak door met het behandelen van de patiënt. Geijteman pleit daarom voor meer onderzoek naar het effect van het staken van medicatie waarvan kan worden vermoed dat die overbodig is.

De conclusies die Geijteman in zijn proefschrift trekt, worden onderschreven door patiënten- en artsenverenigingen