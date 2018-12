Aarzelende start griepepidemie

Sinds deze week is officieel de griepepidemie in Nederland gestart. Echter, behalve het ‘echte griepvirus’(influenzavirus) zorgen andere virussen ook voor veel patiënten met klachten die lijken op griep. Dit meldt het RIVM vrijdag.

Griepachtige verschijnselen zoals keelpijn, hoesten, hoofdpijn, een loopneus of lichte spierpijn komen in de winter vaak voor. Behalve het griepvirus zelf (influenzavirus) kunnen ook andere virussen zoals het rhinovirus en het RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus griepachtige klachten veroorzaken.

Uit afgenomen monsters bij patiënten met griepachtige klachten blijkt dat de afgelopen twee weken het RS-virus in een kwart van de monsters voorkwam. Het griepvirus zelf vonden de onderzoekers in net minder dan een vijfde van de monsters. Daarom spreken we van een aarzelende start van de griepepidemie.