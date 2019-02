De griepepidemie in Nederland houdt aan

In week 7 van 2019 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 94 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de tiende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000 en vergelijkbaar met de voorgaande week. De huisartsen zien relatief veel kinderen van 0 t/m 4 jaar met IAZ.