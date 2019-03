Deskundigheid en betrokkenheid huisarts belangrijk voor burgers

Herijking kernwaarden en -taken

Maandag 21 januari 2019: een memorabele dag voor de huisarts en huisartsenzorg. Binnen het project ‘Toekomst Huisartsenzorg’ werd de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg) vastgelegd. De bekendmaking gebeurde geheel in stijl op conferentiecentrum Woudschoten, de plek waar zestig jaar geleden de basis is gelegd voor de huidige huisartsenzorg. Als onderdeel van het project heeft het Nivel een online enquête afgenomen onder burgers met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Huisarts: deskundig en betrokken

Burgers vinden het vooral belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn en dat ze hun patiënten écht kennen. Het aspect ‘deskundigheid’ sluit aan bij de herijkte kernwaarde ‘medisch-generalistisch’: ‘huisartsen hebben de medische kennis en vaardigheden om gezondheidsklachten te beoordelen en te behandelen of om patiënten door te verwijzen’. De aspecten ‘betrokkenheid’ en het ‘kennen van patiënten’ sluiten aan bij de herijkte kernwaarde ‘persoonsgericht’: ‘huisartsen houden rekening met de behoeften en context van hun patiënten’.

Sociale problematiek en preventie minder de taak van de huisarts

Op de vraag welke taken ook door anderen kunnen worden gedaan als de huisarts niet voldoende tijd heeft, kozen de ondervraagde burgers het vaakst voor de taak een aanspreekpunt zijn voor mensen met vragen over financiële problemen of huisvestingsproblemen. Ook preventie, bijvoorbeeld het voorkomen dat gezonde mensen ziek worden, zien de ondervraagde burgers minder als taak van de huisarts. Dit laatste is in lijn met hoe huisartsen aankijken tegen hun kerntaken: bij het herijken van de kerntaken is naar voren gekomen dat zij primaire of universele preventie zien als publieke taak en niet als kerntaak van de huisarts. Wel zien huisartsen zichzelf als de aangewezen persoon voor het bieden van geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie aan de individuele patiënt.

Het onderzoek

Binnen het project ‘Toekomst Huisartsenzorg’– gefinancierd door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen (vereniging van eerstelijnsorganisaties) – zijn de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg opnieuw geformuleerd. Als onderdeel hiervan heeft het Nivel een online enquête afgenomen onder burgers met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Dit panel heeft als doel de gezondheidszorg in kaart te brengen vanuit het perspectief van de bevolking in Nederland. Het panel omvat momenteel bijna 12.000 leden van 18 jaar en ouder.