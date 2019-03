Baby heeft baat bij minder zittende obese zwangere moeder

Leefstijlinterventie

Projectleider Mireille van Poppel: 'Wij ontwikkelden een leefstijlinterventie speciaal voor obese zwangeren, en die blijkt niet alleen gunstige effect te hebben op de gezondheid van de vrouwen, maar ook op die van de baby.' De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Diabetologia.

Lager vetgehalte baby

Voor het eerst is aangetoond dat deze leefstijlbegeleiding leidt tot baby’s met een lager vetgehalte. Onderzoekers Frank Snoek, Judith Jelsma en Mireille van Poppel van Amsterdam UMC zijn blij met de resultaten. 'De kinderen van de gecoachte vrouwen hebben een lager vetgehalte dan de baby’s van de obese vrouwen die geen ondersteuning kregen', aldus Van Poppel, 'het vetgehalte speelt een belangrijke rol bij gezondheidsrisico’s op latere leeftijd, zoals diabetes'.

Preventie

'Dit is echt goed nieuws. We hebben het hier dus over preventie bij de volgende generatie. We wilden van dichtbij bekijken welke specifieke levensstijlverandering verband hield met deze vetreductie van de baby. Door verdere analyse kwamen we erachter dat het de hoeveelheid tijd was die men zittend doorbracht. Naast gezond eten en bewegen, moeten zwangere vrouwen die zwaarlijvig zijn ook advies krijgen over manieren om minder te zitten. Een hele praktische boodschap dus', aldus Van Poppel.

DALI-studie

De Europese DALI-studie was van 2011 tot en met 2016 en in eerste instantie gericht op het voorkomen van zwangerschapsdiabetes bij obese zwangeren. Zwangerschapsdiabetes is risicovol als het gaat om complicaties bij de bevalling. En leefstijl veranderen is moeilijk. 'Mensen weten vaak niet waar ze moeten beginnen', zo zegt Van Poppel. In de vijf jaar van de studie zijn ruim 400 zwangere vrouwen gevolgd, zowel tijdens als na hun zwangerschap.

Vervolgonderzoek

Een deel van hen kreeg intensieve leefstijlbegeleiding, gericht op gezonde voeding, meer bewegen en minder zitten. De andere groep kreeg geen extra aandacht. Vrouwen die advies kregen over fysieke activiteit én gezonde voeding kwamen minder kilo’s aan tijdens de zwangerschap. En de studie toont bovendien aan dat er een positieve invloed is op het vetpercentage van hun baby’s. 'We hopen op vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van de kinderen. En een meer structurele aanpak als het gaat om leefstijlbegeleiding.', aldus Van Poppel.