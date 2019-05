Aantal soa's in Fryslân boven landelijk gemiddelde

GGD Fryslân heeft de balans opgemaakt van haar Sense soa-spreekuren in 2018. In totaal zijn er 1.851 mensen op het spreekuur verschenen. Van de mensen die zich bij GGD Fryslân hebben laten onderzoeken en/of testen, had 24% een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Dit is een hoger percentage dan het landelijke percentage, dat rond de 18% ligt. Wel is het vindpercentage in Fryslân gedaald ten opzichte van 2017 (26%). Jongeren hebben vaker een soa (26%) dan gemiddeld en sekswerkers minder vaak (10%). Vrouwen lieten zich vaker testen dan mannen.

De Sense soa-spreekuren

De Sense soa-spreekuren zijn van GGD Fryslân, anoniem en gratis en bedoeld voor inwoners met een verhoogd risico op een soa. Bijvoorbeeld jongeren onder de 25 jaar, sekswerkers, migranten en mannen die seks hebben met mannen. In de spreekuren is niet alleen aandacht voor het opsporen van een soa en partnerwaarschuwing, maar ook voor tips over veilig en fijn vrijen, seksueel geweld en anticonceptie. Daarnaast geven de GGD-medewerkers voorlichting aan professionals. Ook werken ze samen met de verschillende doelgroepen aan projecten om onderwerpen op het gebied van seksuele gezondheid meer onder de aandacht te brengen.

Welke soa’s kwamen in 2018 het meest voor?

In de meeste gevallen (68%) ging het om een chlamydia-infectie. Het aantal gevonden chlamydia-infecties is grofweg gelijk gebleven aan 2017. Chlamydia wordt nu wel vaker in de anus en keel aangetroffen dan voorheen. 15% van de gevonden soa’s betrof gonorroe. Deze infectie komt vooral voor bij mannen die seks hebben met mannen (2018: 72%, 2017: 87%). In 2018 lijken hetero’s vaker een gonorroe-infectie te hebben dan in 2017.

Andere soa’s

Syfilis en hiv werden alleen bij mannen gevonden die seks hebben met mannen. Dit betekent natuurlijk niet dat deze infecties niet bij hetero’s of vrouwen kunnen voorkomen. Op het soa-spreekuur wordt namelijk geen afspiegeling van de Friese bevolking gezien. De meeste mensen gaan, als ze gewaarschuwd zijn of risico hebben gelopen op een soa, naar de huisartsenpraktijk. Dit is ook in eerste instantie de plaats voor een gesprek en onderzoek.