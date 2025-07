Vrouw (31) ongeval A12 overleden, politie zoekt getuigen

Twee voertuigen betrokken

'Bij het ongeval waren die nacht twee voertuigen betrokken. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en is daarbij op zoek naar getuigen. De bestuurder van het andere voertuig, een 46-jarige inwoner uit Wijk bij Duurstede werd die nacht aangehouden en is de afgelopen dagen gehoord. Hij werd maandag 28 juli in de loop van de dag in vrijheid gesteld, maar blijft wel verdachte in dit onderzoek', aldus de politie.

Getuigen gezocht

Twee voertuigen kwamen die nacht met elkaar in botsing waarbij een enorme ravage ontstond en de A12 ter hoogte van Bunnink urenlang was afgesloten. Het opsporingsteam verkeer van de politie eenheid Midden-Nederland onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt getuigen. Ook automobilisten die wellicht dashcambeelden hebben gemaakt worden verzocht zich te melden. Dat kan via 0900-8844.