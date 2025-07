Tuin als tweede woonkamer steeds populairder: buiten is het nieuwe binnen

Woonbeurzen en tuinwinkels zien het duidelijk: de Nederlandse tuin is langzaam maar zeker aan het veranderen van een zomers toevluchtsoord naar een plek waar alle seizoenen van genoten kan worden. Men wil namelijk ook in de herfst en de winter comfortabel, duurzaam en sfeervol buiten kunnen zitten.

En dat is goed te begrijpen. Met slimme aanpassingen en een groeiende markt voor comfortabele buitenoplossingen verandert de tuin alsmaar vaker in een verlengstuk van de woonkamer. Dit betekent dat het niet meer uitmaakt van het seizoen is: we zitten ongeacht het weer vaker buiten. In dit artikel lees je meer over deze trend.

Flinke impuls in buitenleven als lifestyle door corona

Het idee dat je alleen met warm en zonnig weer buiten kunt zitten, lijkt tegenwoordig verleden tijd. In de afgelopen jaren zien we namelijk een duidelijke verandering: Nederlanders brengen niet alleen meer tijd in eigen tuin door, maar doen dit ook veel vaker in andere seizoenen dan alleen de lente en de zomer. Dit is mogelijk door diverse ontwikkelingen en toepassingen, waaronder verwarmde overkappingen of overkappingen die in koude seizoenen afgesloten kunnen worden met glazen wanden, zoals een glazen schuifwand zwart.

Tel daar comfortabele meubels, sfeervolle verlichting en andere slimme snufjes bij op en je hebt weinig reden om nog binnen te zitten. Het is met name sinds corona het geval dat het buitenleven als lifestyle een flinke impuls heeft gekregen. In die periode was men massaal thuis en ontstond de behoefte om zo veel mogelijk uit eigen woonomgeving te halen. Sinds die tijd is deze behoefte alleen maar verder gegroeid: Nederlanders zijn het liefst het hele jaar door buiten om lekker te ontspannen, te eten, te werken of te tuinieren. Het buitenleven is steeds meer een onderdeel geworden van het dagelijks leven en de manier waarop we wonen.

De tuin als tweede woonkamer met behulp van overkappingen

Dat dit opvalt, heeft vooral te maken met hoe men de tuin vroeger gebruikte. Waar de tuin eerder vooral een recreatieve functie had, is het nu als het ware een extra woonruimte waar je van alles kunt doen. Dit betekent natuurlijk ook dat zo’n ruimte op een andere manier wordt ingericht; de eisen zijn immers veranderd. Comfort speelt bijvoorbeeld een grote rol, iets dat we terugzien in de keuze voor complete buitenkeukens, fijne loungesets en stijlvolle overkappingen die afgesloten kunnen worden door middel van glazen schuifwanden.

Hierbij ligt de focus ook vaker op stijl en esthetiek. Glazen schuifwanden moeten passen bij de rest van de woning en het interieur. In de laatste jaren zien we dat veel Nederlanders kiezen voor zwarte glazen schuifwanden die naadloos passen bij moderne en industriële inrichtingen. Deze worden gecombineerd met andere comfortabele toepassingen, zoals heaters en verwarmingen onder de overkapping zodat mensen het hele jaar door buiten kunnen zitten. Bij fris weer kan zo’n schuifbare wand dicht worden geschoven, waardoor wind en regen geen kans krijgen. In veel gevallen wordt de overkapping zelf vaak zo ingericht dat het nog nauwelijks voelt als buiten. Denk aan banken, kussentjes, vloerkleden en zelfs een beeldscherm. Zo vervaagt de grens tussen binnen en buiten al snel.

Duurzaamheid en energiebewustzijn ook van belang bij deze trend

Een trend die hand in hand gaat met deze trend is de trend van duurzaam leven. Nu steeds meer Nederlanders het belangrijk vinden om duurzamer te leven, zien we dat ze groenere keuzes maken, ook in hun tuin. Wie namelijk regelmatig in zijn of haar tuin leeft, kiest sneller voor natuurlijke materialen en energiezuinige oplossingen. Waar je zoal aan kunt denken? Zonnepanelen op het dak van de overkapping, meubels gemaakt van duurzame materialen en LED-verlichting in plaats van spaar- en gloeilampen. Deze combinatie, van comfort en duurzaamheid, spreekt veel mensen aan.

Het hele idee van buiten ontspannen zonder dat het impact heeft op het milieu past bij de trend van bewust leven. Daarbij kun je met de juiste toepassingen ook nog eens zelf wat geld besparen. Een overkapping die bijvoorbeeld voorzien is van moderne glazen schuifwanden is goed geïsoleerd. De warmte die je in zo’n ruimte krijgt van bijvoorbeeld een heater gaat door die wanden niet zo snel verloren. Het resultaat? Je hoeft minder te stoken om het comfortabel te hebben waardoor je ook minder geld kwijt bent terwijl je je steentje bijdraagt aan een beter milieu.

Veranderende seizoensbeleving: een blijvende verandering

Kort samengevat is de toegenomen populariteit van buitenleven in alle seizoenen absoluut geen hype. Het wordt gezien als een blijvende verandering in de manier waarop we wonen en leven. Daarom investeren steeds meer mensen bewust in hun buitenruimte om daar comfortabel én duurzaam te kunnen ontspannen. Ook producenten van tuinmeubilair en buitenoplossingen spelen hierop in.

Verwacht wordt namelijk dat het buitenleven in alle seizoenen de komende jaren nog verder zal toenemen, mede door technologische innovaties zoals verwarmde vloeren onder overkappingen en slimme zonwering. Het resultaat? Een leefomgeving waarin binnen en buiten steeds meer in elkaar overlopen, waardoor men van alle seizoenen van het buitenleven kan genieten.