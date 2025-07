Lichaam van overleden man gevonden in bosgebied Zuid-Limburg

Nadat er in de nacht van maandag op dinsdag een lichaam onder verdachte omstandigheden werd aangetroffen in een bosgebied bij het Limburgse Maasbree, is de politie een onderzoek gestart. Dit meldt de politie dinsdag.

Bosgebied omgeving De Krayel Maasbree

'Het lichaam werd even na middernacht gevonden in een bosgebied in de omgeving van de Krayel in Maasbree', aldus de politie.

Man

Het gaat om een man en het lichaam is overgebracht naar het mortuarium voor verder onderzoek. De identiteit kunnen we vanwege het lopend onderzoek niet delen.

Meerdere personen aangehouden

Er zijn meerdere aanhoudingen verricht. Omdat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten, kan de politie nog niet zeggen om hoeveel personen het gaat. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.

Sporenonderzoek

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Een deel van het bosgebied is afgezet en forensisch onderzoek is opgestart. Verder vindt er dinsdag nog sporenonderzoek plaats.