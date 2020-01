Vogelgriep in Polen mogelijk verspreid

Momenteel is het rustig op het gebied van hoog pathogene vogelgriep in Nederland. Toch is oplettendheid van belang, zo meldt stichtingen AVINED. In Polen heeft er namelijk een HPAI-uitbraak plaatsgevonden van het vogelgriepvirus: type H5N8.

Op 31 december 2019 maakte de OIE (wereldorganisatie voor diergezondheid) melding van een uitbraak van hoog pathogene Aviaire Influenza in Oost-Polen van het type H5N8. Het gaat om een bedrijf met 40.000 kalkoenen. De autoriteiten in Polen hebben de gebruikelijke maatregelen getroffen. Volgens Poolse berichtgeving bevinden zich in het drie kilometer gebied rondom het besmette bedrijf drie andere pluimveebedrijven (gezamenlijk 350.000 dieren).

Verenigd Koninkrijk

Op 10 december 2019 is in het Verenigd Koninkrijk een geval van laagpathogene Aviaire Influenza H5N3 aangetroffen op een commercieel pluimveebedrijf.

Hygiënemaatregelen blijven van belang

Hoewel het de afgelopen periode rustig is geweest met HPAI-uitbraken in onze regio, spreekt het voor zich dat het uitvoeren van de juiste hygiënemaatregelen van groot belang is om het risico op insleep of versleping van vogelgriep te minimaliseren