NVCG lanceert meldpunt voor misstanden in de cosmetische zorg

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) lanceerde maandag het NVCG-meldpunt voor misstanden in de cosmetische zorg. Het meldpunt biedt slachtoffers van cosmetische misstanden, hun naasten en hun zorgverleners de mogelijkheid om deze anoniem te melden. Hiermee wil de NVCG een beeld vormen van de omvang en aard van misstanden in de cosmetische zorg. Dit beeld wordt gedeeld met beleidsmakers en handhavende instanties om dergelijke misstanden terug te brengen. Via de website nvcg.nl/meldpunt kunnen cosmetische misstanden gemeld worden.