Nuance UMCG: Blijf vitamine B12 wel gebruiken bij medisch tekort

Onderzoek vereist nuance

Het onderzoek van het UMCG dat afgelopen week in Jama Network Open verscheen, toont een associatie aan in de algemene bevolking tussen hogere vitamine B12-spiegels en vroegtijdige sterfte. Het is onduidelijk of er een direct oorzakelijk verband is. Meer onderzoek is nodig om te weten of, en zo ja hoe, hoge vitamine B12-spiegels een oorzakelijke relatie met voortijdige sterfte hebben.

Belang van suppletie bij tekort

Mensen met een medische indicatie voor het aanvullen van een vitamine B12-tekort waren expliciet uitgesloten van het onderzoek. Zij dienen deze suppletietherapie op de door hun behandelaar voorgeschreven wijze te continueren. De waarschuwing die de onderzoekers hebben gegeven voor hoge doses vitamine B12, is uitsluitend bedoeld voor mensen die vitamine B12-supplementen nemen zonder aangetoond lichamelijk tekort. Omdat de gezondheidsrisico's van veel vitamine B12 niet bekend zijn, waarschuwen zij voor het feit dat veel supplementen een veelvoud bevatten van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 2,8 microgram per dag.