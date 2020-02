'Ouders geven het slechte slaapvoorbeeld'

65 procent van de jongeren heeft last van slaapproblemen. Ze slapen te kort, vallen pas laat in slaap of worden niet uitgerust wakker. Regels opstellen met de ouders/verzorgers omtrent slapen draagt bij aan het verminderen van de slaapproblemen, alleen geven ouders/verzorgers vaak zelf niet het goede voorbeeld. Zij hebben zelf ook last van een slechte slaap, maar doen weinig om de nachtrust te bevorderen zo blijkt uit onderzoek van de Hersenstichting en TeamAlert. Om het slaapprobleem bij jongeren en hun ouders/verzorgers te pakken, komen beide organisaties, in samenwerking met IKEA Nederland, met de #ikslaap challenge.

Uit onderzoek, uitgevoerd door TeamAlert, blijkt dat 65 procent van de jongeren last heeft van een slechte slaapkwaliteit en 43 procent van de jongeren te kort slaapt. Ook blijkt uit onderzoek dat als jongeren regels maken met hun ouders over slapen, hun nachtrust verbetert. Daarbij is het echter wel belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven. Dat zij dit niet altijd doen, blijkt uit het slaaponderzoek van de Hersenstichting onder volwassen Nederlanders. Daaruit komt naar voren dat 63 procent van hen ontevreden is over hun slaapkwaliteit, maar niet de juiste maatregelen neemt om dit te verbeteren. Zo leggen ze hun telefoon niet weg, bewegen overdag te weinig en ontspannen onvoldoende voordat ze naar bed gaan.



“Dit is waarom de Hersenstichting en TeamAlert de handen ineen slaan en de #ikslaap challenge lanceren voor het hele gezin. Er valt nog veel te verbeteren aan de slaapgewoontes van de jongeren en hun ouders”, zegt Esther Timmermans, onderzoeker Jongeren en Gedrag van TeamAlert. Koko Beers, woordvoerder van de Hersenstichting voegt daaraan toe: “Het belang van goede slaap wordt helaas door jong en oud nog steeds onderschat. Slaap houdt je hersenen gezond en zorgt voor herstel van het lichaam. Juist voor jongeren, waarvan de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn, is slaap ontzettend belangrijk. Het zorgt op korte termijn voor een beter geheugen, betere schoolprestaties en een betere stemming. En op lange termijn verkleint het risico op bijvoorbeeld depressie. Reden genoeg om hiermee als gezin aan de slag te gaan.”

#ikslaap challenge

Om het juiste gedrag te stimuleren bij zowel de jongeren als hun gezin is de #ikslaap challenge ontwikkeld. Eén week lang worden jongeren en hun ouders/verzorgers via de challenge uitgedaagd hun slaapgedrag te verbeteren. Elke dag krijgen de deelnemers een nieuwe opdracht, met als doel om hen bewust te maken van het belang van een goede nachtrust. Zo wordt ze onder andere gevraagd om samen afspraken te maken over hun schermgebruik en worden er speciale (huis)werkmomenten ingepland. Het doel is om goede slaapgewoontes bij de jongeren en hun ouders te ontwikkelen. De challenge kan het gehele jaar worden gestart. In de week van 9 tot en met 15 maart, waarin de Wereldslaapdag valt (13 maart), maken de jongeren die deelnemen aan de #ikslaap challenge kans op een mooie prijs: de winnaar mag zijn/haar slaapkamer naar eigen wens stijlen ter waarde van €2500,-, mogelijk gemaakt door het Zweedse woonwarenhuis.