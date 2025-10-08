FASTNL houdt voortvluchtige man uit Zweden aan in Hoofddorp

In de nacht van dinsdag op woensdag is op verzoek van FAST Zweden een 23-jarige man opgepakt in Hoofddorp. 'De man wordt ervan verdacht leiding te geven aan een criminele organisatie, opdracht te hebben gegeven voor een liquidatie en te handelen in wapens en munitie', zo laat de politie woensdag weten.

Hotel in Hoofddorp

De man was gisteren aangekomen in Nederland. 'Uit onderzoek van Zweden bleek dat hij in een hotel in Hoofddorp verbleef en snel zou doorreizen naar een andere bestemming. Dankzij het ENFAST-netwerk kon FAST Nederland snel in actie komen waardoor ze hem vanochtend daar konden aanhouden', aldus de politie.

ENFAST

FASTNL van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies is aangesloten bij het European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST), een samenwerkingsverband van opsporingsteams van politiediensten binnen de Europese Unie. Internationale samenwerking is van groot belang, want naar schatting kiest ruim de helft van de voortvluchtigen ervoor om zich buiten de eigen landsgrenzen schuil te houden. Door de samenwerking kunnen voortvluchtigen sneller opgespoord worden.

