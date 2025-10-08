Verdachte poging doodslag de Kuip meldt zichzelf

Dinsdagavond toonde de politie in het programma Opsporing Verzocht drie verdachten van een poging tot doodslag. Na de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en de Turkse club Fenerbahçe begin augustus werd bij stadion De Kuip een supportersbegeleider hun slachtoffer. Woensdagochtend meldde één van de verdachten zichzelf op een politiebureau.

Woensdagavond 6 augustus 2025 verlaten zowel de supporters van Feyenoord als van Fenerbahçe na de wedstrijd het stadion, van elkaar gescheiden door tussenwanden zodat zij bij de uitloop niet met elkaar in aanraking komen. Tijdens deze uitloop gooien diverse supporters van Fenerbahçe dingen over de wand richting het Feyenoord publiek. Twee mannen proberen zelfs een paaltje met daaraan een betonnen voet over de wand te gooien. Vanwege het zware gewicht lukt dit in eerste instantie niet, ondanks diverse pogingen. Tot een derde man komt helpen. Met zijn drieën lukt het wel om het paaltje met betonnen voet over de wand heen te gooien.

De paal raakt een supportersbegeleider van Feyenoord op zijn hoofd. Het slachtoffer dat het zware voorwerp op zich kreeg, hield daar onder meer een zware hersenschudding aan over en breuken in een hand. Hij kan nog altijd niet werken. Meneer heeft dagelijks verschrikkelijke hoofdpijn, verdraagt geen fel licht en kan niet autorijden.

De derde man, die er later bij kwam, heeft zichzelf woensdagochtend bij een politiebureau gemeld. Het gaat om een 21-jarige man uit Alphen aan den Rijn. De politie is nog op zoek naar de andere twee verdachten. De verdachten lijken Fenerbahçe-fans. De stevigst gebouwde had een shirt aan van de club uit Istanboel. Hij had destijds een flinke baard. Een tweede man, degene die op sommige van de beelden een ontbloot bovenlijf heeft, had een kleinere baard.

De gezochte mannen kunnen voor de wedstrijd vanuit bijvoorbeeld Turkije of Duitsland zijn gekomen en sindsdien zijn teruggereisd. Ook is het mogelijk dat zij Fenerbahçe-supporters zijn die in Nederland wonen. Meld het alstublieft bij de politie als u een idee heeft over de identiteit van de verdachten.

De verdachten hoeven elkaar niet te kennen. Mogelijk vonden zij elkaar die avond in de geweldpleging en zijn ze vervolgens ieder hun eigen weg gegaan. Neem alstublieft contact op met de politie als u iets kunt vertellen over een of meer van de gezochte mannen.