Politie verricht 23 arrestaties na bezetting campus Radboud Universiteit

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Nijmegen 23 mensen gearresteerd na een urenlange bezetting van een gebouw op de campus van de Radboud Universiteit. Dit meldt de politie woensdag.

Gevaarzetting in pand

De bezetting werd beëindigd op last van het lokaal gezag. De bezetters verschansten zich in een pand met middelen en stoffen die bij onkundig gebruik, beschadiging en/of vernieling zouden kunnen zorgen voor een dodelijke situatie voor de aanwezigen in het pand. 'Die gevaarzetting zorgde er tegelijkertijd voor dat de politie moest besluiten dat een interventie - in het kader van veiligheid - in het pand zelf niet mogelijk was zonder daarbij de levens van haar eigen personeel, andere hulpverleners en de bezetters zelf in gevaar te brengen', aldus de politie.

Supergeleidende magneten

De politie werd dinsdagmiddag 7 oktober gebeld omdat meerdere personen een pand op de campus van de Radboud Universiteit waren binnengedrongen. In dat pand bevindt zich een ruimte waar een aantal supergeleidende magneten en koelvloeistoffen aanwezig zijn. Bij onjuist gebruik hiervan komen er verschillende gassen vrij die zorgen voor een temperatuurdaling naar -220 graden en het verlies van alle aanwezige zuurstof. Dit zorgt binnen zeer korte tijd voor een dodelijke afloop van alle aanwezigen in die ruimte. De bezetters zijn direct door medewerkers van de universiteit geïnformeerd over dit gevaar en sindsdien is op verschillende manieren met klem verzocht vrijwillig uit het pand te vertrekken.

Opschaling naar GRIP 2

In verband met deze gevaarzetting heeft het lokaal gezag de opdracht gegeven om deze bezetting te beëindigen en is er voor het verlenen van de juiste hulpverlening direct opgeschaald naar een GRIP 2-situatie. Naast politie is er ook de nodige inzet geweest van andere hulpverleners om te komen tot een veilige afloop. Er is alles aan gedaan om de bezetting door de bezetters op eigen initiatief en op een rustige manier te laten eindigen.

Vastgeketend

Meerdere aanwezigen gaven gehoor aan de vordering om het gebied te verlaten. Om te komen tot een veilige zone rondom het pand zijn de demonstranten die geen gehoor gaven aan deze vordering en zich buiten bevonden rond 19.30 uur van het terrein verwijderd. Omdat drie demonstranten zich hadden vastgeketend is daarbij gebruik gemaakt van gereedschap. Met inzet van onderhandelaars is vervolgens de bezetters binnen een ultimatum geboden tot 20.30 uur. Daar is geen gehoor aan gegeven.

Waarom ging de politie niet naar binnen?

Online waren er vragen te lezen waarom de politie het pand niet is binnengegaan en de bezetters niet uit het pand heeft verwijderd. Dat had alles te maken met de complexe gevaarzetting. Achter de schermen is urenlang gezocht naar een interventie om de bezetting ook onder dwang te kunnen beëindigen. Waar de bezetters zich bewust waren van de risico's en desondanks bleven zitten brengt zo'n interventie ook gevaren met zich mee voor onze collega's en andere hulpverleners. Veiligheid staat voorop en we wilden daarbij geen enkel risico nemen om nog meer mensenlevens op het spel te zetten. Richting middernacht is daarbij geconcludeerd dat zo'n interventie niet mogelijk bleek zonder onze hulpverleners en de bezetters in gevaar te brengen.

Paraat staan voor arrestaties

In afstemming met het lokale gezag is daarop gekozen om het pand te bewaken en ervoor te zorgen dat niemand bij het pand kon komen. De politie bleef daarbij aanwezig en stond klaar om de bezetters te arresteren zodra zij het pand uit eigen beweging zouden verlaten. Diezelfde nacht heeft dit geleid tot de arrestatie van 23 bezetters die momenteel allemaal nog vastzitten.

Aangifte gedaan door radboud Universiteit

De Radboud Universiteit heeft aangifte gedaan en allen worden verdacht van lokaalvredebreuk. De verdachten worden na verhoor en het vaststellen van hun identiteit heengezonden. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek en neemt op een later moment hierover een beslissing. Daarin moet onder andere nog eventuele schade worden vastgesteld. De verdachten waarbij nog geen identiteit kan worden vastgesteld blijven langer vastzitten.

Vrijgegeven

Met een schouw is vastgesteld dat er niemand meer in het pand aanwezig was en er geen sprake meer was van een gevaarzetting. Daarmee hebben de hulpverleners rond 02.30 uur het terrein verlaten en is het pand overgedragen aan de universiteit. Momenteel vindt door de universiteit nog een inspectie plaats van het gebouw, hoe het is achtergelaten, of er vernielingen zijn aangericht en hoe het ervoor staat met de apparatuur.

“Over de grenzen van de wet”

Ook burgemeester Bruls kijkt terug op een bewogen dag: “Ik kan niet vaak genoeg herhalen hoe belangrijk ik het recht op demonstreren vind. Maar de actie van gisteren gaat over de grenzen van de wet en van wat maatschappelijk te verantwoorden is. Er zijn bewust levens op het spel gezet en dit heeft een buitensporige inzet van hulpdiensten gekost. Ik vind dat de bezetters zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gelukkig is de bezetting uiteindelijk toch veilig voor iedereen beëindigd. Mijn dank gaat uit naar alle politiemensen en hulpverleners die hiervoor gisteren in touw zijn geweest. “