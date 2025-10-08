Oppervlakte grasland melkveebedrijven daalt

In 2025 is er 668 duizend hectare grasland in gebruik door melkveebedrijven, 70 procent van de totale oppervlakte agrarisch grasland. Dat is bijna 2 procent minder dan vorig jaar. Er zijn bijna 12,5 duizend melkveebedrijven. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de 668 duizend hectare grasland is 481 duizend hectare blijvend grasland (72 procent), 147 duizend hectare tijdelijk grasland (22 procent) en 40 duizend hectare natuurlijk grasland (6 procent).

25 jaar geleden hadden de melkveehouders samen 659 duizend hectare grasland. Met name tussen 2002 en 2004 nam de oppervlakte tijdelijk grasland toe, ten koste van blijvend grasland. Het aandeel natuurlijk grasland was 1 procent in 2000 en 6 procent in 2025.

Grasland per melkkoe gelijk gebleven

In 2025 is er 0,38 hectare grasland per melkkoe beschikbaar. De afgelopen 25 jaar schommelde de hoeveelheid grasland per melkkoe steeds rond de 0,40 hectare. In 2006 was het 0,41 hectare en in 2016 0,36 hectare.