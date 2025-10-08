Weer meer miljonairs

Op 1 januari 2024 had 5,5 procent van de huishoudens een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat zijn 452 duizend huishoudens, 17 duizend meer dan een jaar eerder. Vooral in Bloemendaal en Laren wonen relatief veel miljonairs: 1 op de 3 huishoudens is er miljonair. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe vermogenscijfers. De waarde van de eigen woning en eventuele hypotheekschuld zijn daarin meegerekend.

In doorsnee 1,6 miljoen vermogen

De miljonairshuishoudens hadden in 2024 een doorsneevermogen van 1,6 miljoen euro. Dat betekent dat de helft minder vermogen heeft, en de helft meer. Niet-miljonairshuishoudens hebben in doorsnee 110 duizend euro. Twee derde van de miljonairs bezit 1 miljoen tot 2 miljoen euro. Een kwart heeft een vermogen van 2 miljoen tot 5 miljoen euro. Een klein deel, 3 procent, heeft een vermogen van 10 miljoen euro of meer.

Miljonairs relatief vaak zelfstandig

Bijna 40 procent van de miljonairshuishoudens heeft pensioen als voornaamste inkomensbron. De rest heeft werk als voornaamste inkomensbron. Daarvan is 55 procent actief als zelfstandige. Dit aandeel neemt al sinds 2014 af. Toen was nog 71 procent van de werkende miljonairs zelfstandige. Van de niet-miljonairs met werk als voornaamste inkomensbron is 14 procent zelfstandige.