'Niet alle vegaburgers vallen in de smaak'

Voor het onderzoek proefden 65 consumenten de vegaburgers. Zij waren niet over alle burgers even enthousiast. De scores liepen uiteen van 3,1 tot 7,1. Ook keek de Consumentenbond naar de hoeveelheid zout en verzadigd vet in de burgers.

De ‘Vandaag vegetarische Burger de luxe’ van Albert Heijn is Beste uit de Test. Deze scoort goed op smaak en gezondheid. De Aldi ‘Meat free days Burger’ is de gezondste burger.

Veel zout

De geteste burgers bevatten veel zout, gemiddeld 1,4 gram. Dit past niet binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Die zegt dat in een vleesvervanger maximaal 1,1 gram zout per 100 gram mag zitten. De gehaktschijf van Vegafit spant de kroon met 2 gram zout per 100 gram.

Productverbetering

In het Akkoord verbetering productsamenstelling werken fabrikanten en overheid aan gezondere producten met minder suiker, verzadigd vet en zout. In 2022 mogen vleesvervangers maximaal 1,53 gram zout per 100 gram bevatten. De Consumentenbond vindt deze afspraak niet ambitieus genoeg. Het grootste deel van de burgers in het onderzoek voldoet al ruim aan deze eis. En het is nog steeds fors hoger dan de grens van het Voedingscentrum.

Verzadigd vet

De meeste vegaburgers bevatten flink minder verzadigd vet dan ‘gewone’ burgers. In de vleesvervangers zit gemiddeld 2,5% ongezond verzadigd vet, in hamburgers vaak 3 keer zoveel. Vier burgers bevatten wel veel verzadigd vet. In de ‘Vegan Juicy burger’ (Van Koolen) zit zelfs meer verzadigd vet dan in gehakt. Deze burger scoort ook niet hoog bij het smaakpanel en eindigt onderaan in de test.