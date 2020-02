RIVM adviseert om ook op coronavirus te controleren bij onduidelijke longontsteking

Het RIVM adviseert ziekenhuizen om diagnostiek naar het nieuwe coronavirus te overwegen bij patiënten met een longontsteking zonder duidelijke verwekker en/of die niet reageren op de empirische therapie bij een onbegrepen pneumonie. Dit schrijft minister Bruno Bruins in een brief aan de Tweede kamer.

Uitbreiding

Hiermee worden dus patiënten waarvan de oorzaak van de longontsteking niet duidelijk is vanaf nu ook getest op het nieuwe coronavirus. Dit is lijn met de eerdere uitbereiding van de griepsurveillance waarbij 40 huisartsenposten patiënten die zich melden met griepachtige symptomen ook testen op aanwezigheid van het nieuwe coronavirus.

Stand van zaken wereldwijd

Op basis van beschikbare cijfers van 25 februari 2020 zijn er 80.134 patiënten gemeld en 2698 doden, voornamelijk in China. Inmiddels zijn er ook 229 besmettingen met het coronavirus in Italië gemeld en 6 doden. Ook in de andere Europese landen zijn gevallen geconstateerd die in verband kunnen worden gebracht met de besmettingen in Noord-Italië. Tot nu toe zijn in Nederland nog geen besmettingen gemeld.

Duiding Italië

De vooral aangedane regio’s in Italië zijn Lombardije en Veneto. Daar gaat het om de gemeenten: Codogno e dintorni, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone (Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (Veneto). Ook zijn er enkele gevallen bekend in de regio’s Emilia-Romagna en Piëmonte. Als laatste is er ook een enkel geval bekend in Sicilië.

Maatregelen tegen verspreiding Italië

Het Italiaanse public health instituut neemt vergaande maatregelen om verspreiding te voorkomen in gebieden waar minstens één patiënt positief is getest voor het nieuwe coronavirus. In sommige gemeenten geldt een in- en uitreisverbod, toegangswegen worden gecontroleerd, grote publieke evenementen worden afgelast en openbare instellingen (zoals musea, scholen, kantoren, etc.) zijn tijdelijk gesloten.

ECDC: risico in Europa 'laag tot matig'

Het ECDC heeft het risico op een COVID-19 infectie in Europa ingeschat op laag tot matig. Dit is niet veranderd. Deze inschatting is gebaseerd op de public health maatregelen in de getroffen landen. In Noord-Italië worden rigoureuze maatregelen genomen om deze uitbraak in te dammen. Verdere transmissie wordt daarom door het ECDC als laag ingeschat, maar gaat gepaard met een hoge mate van onvoorspelbaarheid omdat de huidige situatie dynamisch is. Het risico voor Nederland is klein, conform het risico in Europa, aldus het ECDC.

Aanpassing casusdefinitie RIVM

Naar aanleiding van de situatie in Italië en andere ontwikkelingen heeft het RIVM het aantal landen met wijdverspreide transmissie in de casusdefinitie van een verdacht geval van COVID-19 aangepast. De volgende landen en regio’s zijn toegevoegd: China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan), Singapore, Iran, Zuid-Korea en enkele gemeenten in Italië: Codogno e dintorni, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano (provincie Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (provincie Veneto). De casusdefinitie wordt ook op Europees niveau afgestemd. In afwachting hierop heeft het RIVM de casusdefinitie al voorlopig gewijzigd en gecommuniceerd naar alle GGD-en, artsen infectieziekten en microbiologen.

Huisarts bellen

De publieksinformatie zoals de informatieborden op Schiphol en de RIVM website zullen worden aangepast aan deze nieuwe casusdefinitie. Dit wil zeggen dat een persoon met koorts en hoesten of kortademigheid, die de afgelopen twee weken in een van deze bovengenoemde landen of regio’s is geweest, of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus wordt gevraagd de huisarts te bellen.

Reisadvies aangepast

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië ook aangepast. Het ministerie adviseert om niet te reizen naar de gemeenten Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano en V’o Euganeo.

Europese Samenwerking

Op Europees niveau is afgesproken om meer specifieke informatie onderling te delen. Onder andere wordt er informatie gedeeld over preparedness, en ervaringen met het virus, effectiviteit van containment maatregelen, transmissie, etc. Er is een rapid response team van de WHO en ECDC in Italië aangekomen dat hen helpt bij de aanpak, informatie ophaalt en deelt met andere Europese landen ten behoeve van verdere eventuele te nemen maatregelen.