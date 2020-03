Dodental stijgt naar 106, aantal positief geteste personen naar bijna 3.000

Sinds donderdag 19 maart zijn er 30 nieuwe patiënten overleden aan COVID-19. 'In totaal zijn er nu 106 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 643 patiënten opgenomen, of opgenomen geweest, in een ziekenhuis', zo meldt het RIVM vrijdagmiddag.