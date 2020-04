Graspollenseizoen: toenemende kans op hooikoorts voor 2 miljoen Nederlanders

Concentratie graspollen loopt flink op

'Door droog en zonnig weer met een overheersende oostenwind loopt de concentratie graspollen in de lucht flink op', aldus het LUMC. Wie alleen last heeft van berkenpollen kan uitkijken naar het einde van het bloeiseizoen eind april.

'Gunstig' weer voor graspollen

De eerste graspollen zijn de afgelopen week al waargenomen door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Elkerliek Ziekenhuis. Voorlopig wordt volgens Weeronline geen regen verwacht en is het vaak warmer dan normaal met maxima van 15-21 graden. Gebruikelijk is het 13-17 graden. Zonnig weer stimuleert de bloei van grassen en een oosten- tot noordoostenwind voert extra pollen aan vanuit Duitsland. Rond Koningsdag wordt het waarschijnlijk tijdelijk wat frisser, maar ook dan valt hooguit een lokale bui.

Piek

De piekperiode van het graspollenseizoen wordt verwacht in de tweede helft van mei en in juni. Na de piek veroorzaakt graspollen ook in juli nog bij veel mensen klachten. Naast de grassen zullen ook kruiden als zuring en weegbree beginnen te bloeien. Deze verspreiden licht tot matig allergeen pollen. In augustus veroorzaakt vooral de bijvoet klachten.

Nog een paar weken berkenpollen in de lucht

Ook berken produceren nog veel pollen. Naar schatting bijna een miljoen Nederlanders zijn gevoelig voor deze pollen. Het berkenpollenseizoen begon al in maart en vanaf 5 april kwamen grote hoeveelheden berkenpollen in de lucht terecht. Het zeer warme aprilweer bracht de berken massaal tot bloei. In het zuiden en oosten raken de eerste berken inmiddels uitgebloeid, maar in het westen houdt de piekperiode nog wat langer aan. Eind april zijn de meeste berken volgens de pollenplanner van Wageningen University uitgebloeid en begin mei verdwijnt het laatste berkenpollen uit de lucht.

Droogte kan klachten uiteindelijk verminderen

Het heeft al sinds half maart op de meeste plaatsen niet of nauwelijks geregend. Wanneer regen van betekenis nog wekenlang uitblijft zal gras op steeds meer plaatsen geel kleuren en verdrogen. Op sommige plaatsen is de eerst verkleuring nu al gaande. Dit kan een remmend effect hebben op de graspollenproductie. In de afgelopen jaren waren er diverse lentes en zomers met wekenlange droge periodes waarin gras verdorde en de hoeveelheid pollen in de lucht sterk afnam. Zo hadden we tijdens het graspollenseizoen van 2017 te maken met ernstige droogte en werden door het LUMC en het Elkerliek Ziekenhuis minder pollen waargenomen dan in het vrij natte seizoen van 2016.

Natte periodes

Juist in natte periodes komt gras gemakkelijk massaal tot bloei waarna vervolgens tijdens droge momenten veel pollen in de lucht terecht kan komen. Buien bieden dan slechts tijdelijk verlichting van de klachten en zorgen wel dat er voldoende bodemvocht is voor het gras om te bloeien.

COVID-19

Sommige hooikoortsklachten overlappen met klachten van COVID-19. Het is verstandig om hooikoortsmedicatie op tijd te gebruiken om zo de klachten van hooikoorts zoveel mogelijk te voorkomen. Dat voorkomt ook eventuele verwarring met COVID-19 klachten.