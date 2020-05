Aantal COVID-19 patiënten op IC gedaald naar 735

735 COVID-patiënten op IC, ruimte voor sneller oppakken non-COVID-zorg

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We komen nu op de lijn die we nodig hadden om de non-COVID-19-zorg weer echt op te pakken. Aan het aantal non-COVID-19 patiënten zien we dat dat al enigszins weer gebeurt. Dat proces zal in de komende tijd versnellen doordat huisartsen weer meer patiënten gaan zien en verwijzen, en ziekenhuizen weer meer non-COVID-19 patiënten kunnen behandelen.’

Duitse IC's

Van de Nederlandse COVID-19 patiënten op de IC liggen er 707 in Nederland, 47 minder dan gisteren. En 28 in Duitsland, 1 minder dan gisteren door terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 7 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.