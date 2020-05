Zonnig Pinksteren: geniet, maar verbrand niet

Voorkom verbranding en bescherm je ogen

Blijf tussen 12.00 en 15.00 uur uit de zon. Bedek je huid met kleding, draag een zonnebril en een pet/hoed. Smeer de onbedekte huid in met zonnebrandcrème (factor 30 en UVA Universiteit van Amsterdam ), herhaal dit elke 2 uur en ook na zwemmen of zweten. Besteed aandacht aan het beschermen van kinderen en jongeren tegen UV ultraviolet .

Zonnige lente met hoge zonkracht

De zon heeft zich deze lente veel laten zien. Ook is de lucht blauwer dan in de meeste andere jaren. Volgens het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut past meer zonneschijn in een langjarige trend in Nederland. Daarnaast voerde het weer de afgelopen maanden lucht aan uit de buurt van de Noordpool, waar weinig stof- en water in zat. De lucht was dus schoon en er waren weinig wolken. Ook de ozonlaag was bij ons iets dunner dan gemiddeld, in april door de aanvoer van poolluchten in mei door veel hogedruk in onze omgeving. Er was dus vrij veel UV-straling dit voorjaar. De maatregelen tegen corona hebben ook bijgedragen aan minder vervuiling in de lucht en mogelijk scheen de zon hierdoor nog krachtiger.

UV en gezondheid

Het aantal gevallen van huidkanker is de afgelopen decennia zeer sterk gestegen, meer dan voor andere vormen van kanker. In Nederland komen jaarlijks rond de 70.000 nieuwe gevallen van huidkanker voor. Daarmee is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Aan huidkanker overlijden jaarlijks bijna 1000 Nederlanders. In 2019 hebben vele maatschappelijke organisaties zich daarom verenigd in het Zonkracht Actie Plan (ZAP). Hierin werken zij samen aan eenduidige communicatie en betere kennis over UV-straling en het voorkomen van huidkanker en oogaandoeningen.