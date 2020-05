33 procent van Nederlanders wil ‘dichtbij’ EHBO verlenen aan onbekende in coronatijd

33 procent van de Nederlanders wil EHBO-verlenen aan een onbekende in coronatijd wanneer zij geen anderhalvemeter afstand kunnen houden. Nog eens een derde wil wel hulp verlenen maar alleen met voldoende afstand. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rode Kruis. Als mensen bij een familielid of huisgenoot en dichtbij moeten komen om Eerste Hulp te moeten verlenen, dan is er bij de meeste mensen geen enkele twijfel. 93 procent zou in dat geval binnen anderhalve meter hulp verlenen. Het Rode Kruis begrijpt dat EHBO verlenen in deze tijd spannender is dan normaalgesproken. Daarom geeft de hulporganisatie enkele adviezen.

Nu mensen weer meer op straat komen, is er ook een grotere kans dat mensen op straat in een situatie komen waar EHBO moet worden verleend. De meeste mensen willen graag iemand helpen wanneer diegene Eerste Hulp nodig heeft, maar er zijn ook twijfels. Hoe moet je helpen nu iedereen vanwege het coronavirus anderhalve meter afstand moet houden? Het advies rond het geven van EHBO is in deze tijd net wat anders dan normaalgesproken. Zo is het van belang om grondig de handen te wassen van tevoren en extra voorzichtig te zijn met lichamelijk contact. Het coronavirus verspreidt zich via kleine druppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of via de luchtwegen. Het virus wordt niet verspreid via bloed of verbrande of beschadigde huid. Je kunt een (huid)wond dus normaal behandelen.

Eigen veiligheid is het belangrijkste, en wanneer je je niet comfortabel voelt om fysiek EHBO te verlenen en dichtbij iemand te komen, is het het beste om te kijken hoe je kunt helpen van afstand. Natuurlijk blijft het altijd van groot belang om direct te handelen wanneer iemand in gevaar is. Afhankelijk van de ernst van de situatie 112 of de huisartsenpost bellen is dan altijd de belangrijkste stap.

Geen mond-op-mondbeademing

In deze tijd is het in belangrijk om voorzichtig te zijn met lichamelijk contact. Wanneer iemand in de situatie terecht komt waarbij er gereanimeerd moet worden, is het advies van de Nederlandse Reanimatie Raad om geen mond-op-mondbeademing toe te passen. 11 procent van de ondervraagden geeft echter toch aan dit toe te passen, mocht iemand nu in levensgevaar zijn. Bij reanimatie geldt nu dat het advies is om te kijken (niet luisteren en voelen) of slachtoffer nog ademhaalt, 112 te bellen, geen mond-op-mondbeademing te geven en wanneer iemand mogelijk besmet is met het coronavirus, ook geen borstcompressies te geven. Het wordt wèl aangeraden om te werken met een AED. Het Rode Kruis heeft op zijn website uitgeschreven wat het advies is bij reanimatie en andere EHBO-situaties.

Gewond

Wanneer iemand gewond is geraakt, zegt 36 procent van de Nederlanders dat zij niet dichtbij de persoon zouden komen en professionele hulp inschakelen. Bij kleine verwondingen is het handig om extra te letten op de hygiëne en de gewonde persoon zelf een pleister te laten plakken. Kom alleen echt in aanraking met een slachtoffer wanneer het niet anders kan. Je kunt dan denken aan een ernstige bloeding die gestelpt moet worden.