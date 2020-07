Sanquin wil plasma van 16.000 genezen coronapatiënten

Bloedbank Sanquin zoekt in totaal 16.000 mensen die COVID-19 gehad hebben en een aantal keer plasma willen doneren. 'Mensen die positief getest zijn op COVID-19, maar ook mensen die ernstige vermoedens hebben dat ze de ziekte gehad hebben, wordt gevraagd zich te melden', zo heeft Sanquin maandag in een oproep laten weten.

30.000 kg plasma met antistoffen tegen coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Sanquin opdracht gegeven om 30.000 kg plasma met antistoffen in te zamelen, en daar een zogenaamde immunoglobuline (COVIG) van te maken. Dit is een geneesmiddel dat preventief ingezet kan worden voor kwetsbare mensen, om een beginnende ziekte in te dammen of zelfs te voorkomen dat het virus zich in een lichaam kan verspreiden. Je kunt hierbij denken aan ouderen in verpleeghuizen, mensen die een chemobehandeling ondergaan of in de wacht staan voor een transplantatie.

16.000 donoren nodig

We hebben voor 30.000 kg plasma 16.000 donors nodig die 4-6 keer komen doneren. 'We zijn hard op weg, maar we hebben nu nog 8.000 tot 10.000 donors nodig. Een rekensom leert dat er in Nederland zo’n 12 miljoen mensen tussen de 18 en 65 zijn. Daarvan heeft op dit moment ongeveer 5% corona gehad. Dat zijn 600.000 mensen. Als 3% daarvan ons helpt, kunnen we een levensreddend geneesmiddel maken voor een heleboel kwetsbare mensen in Nederland', aldus Sanquin.

Testvragen

Mensen die corona gehad hebben, óf ernstige vermoedens hebben dat ze het gehad hebben, kunnen zich aanmelden via Sanquin.nl. Via een aantal testvragen wordt bepaald of je inderdaad waarschijnlijk de ziekte gehad hebt, waarna je je online kunt aanmelden.