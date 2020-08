Aantal COVID-patiënten op IC gestegen naar 30 en hoger dan in juli

Totale IC-bezetting 614

Er liggen daarnaast 584 non-COVID-patiënten op de IC, 20 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 614, 24 patiënten meer dan gisteren. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 88, 5 meer dan de dag ervoor.

'Verdere stijging verwacht'

'Het aantal COVID patiënten op de IC is nu hoger dan in juli. Op basis van het aantal nieuwe besmettingen verwachten we een verdere stijging in de komende twee weken. Ruim de helft van de opgenomen COVID patiënten ligt in de ROAZ regio’s Amsterdam en Rotterdam. Dit komt overeen met de regionale verschillen in het aantal nieuwe besmettingen’, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.