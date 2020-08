Computergestuurde beenorthese nu ook in Nederland

De C-brace, een computergestuurd orthese voor het been is nu ook in Nederland beschikbaar. Daarmee is ons land een van de eerste landen waar deze C-brace verkrijgbaar is. In de VS, Engeland en Duitsland is al te zien hoe mensen die eerder met een (deels) verlamd been met deze computergestuurde brace de rolstoel en krukken aan de kant kunnen zetten en weer lopend door het leven gaan. De eerste C-brace in Nederland is recentelijk aangemeten bij Linda Mc Williams, een moeder van vier tieners die na vijf jaar rolstoel afhankelijk te zijn geweest weer lopend door het leven kan.

Linda Mc Williams (44) draagt de eerste, door een zorgverzekeraar vergoede, in Nederland aangemeten C-brace sinds begin juni van dit jaar. Vijf jaar geleden werd ze aangereden door een auto waardoor ze met een verlamd been in een rolstoel belandde. Via haar fysiotherapeut kreeg de moeder van vier tieners te horen over de komst van C-brace naar Nederland. Linda: “Het moment waarop mijn kinderen mij na vijf jaar weer lopend de huiskamer in zien komen lopen in plaats van in de rolstoel ga ik nooit meer vergeten. Zo emotioneel en mooi. Bij de eerste stappen eerder die dag in juni bij Livit Orthopedie hebben mijn man Andy en de specialisten van Livit gehuild van geluk. Ik ben ongelooflijk blij dat ik nu weer lopend door het leven kan.”

Natuurlijke loopbeweging

De C-brace van Ottobock, fabrikant van medische hulpmiddelen, bewaakt de stappen van een persoon met een snelheid van 100 keer per seconde om een natuurlijke loopbeweging te creëren. Gemaakt van koolstofvezel en met computers en sensoren rond de dij, beweegt de nieuwe C-Brace intuïtief met de gebruiker en beschikt over kleinere en meer geavanceerde computerprocessors, naast een kleinere batterij voor een meer discreet en strak uiterlijk. De C-brace is geschikt bij een aantal aandoeningen, waaronder postpoliosyndroom, beroerte, traumatisch hersenletsel, gedeeltelijke verlamming, ruggenmergletsel, Cerebrale Parese en MS.

De C-brace maakt gebruik van microprocessor-sensortechnologie waarmee de onderdelen van deze orthese kunnen buigen onder belasting, inclusief zitten, lopen op hellingen, oneffen terrein en trappen. Met een smartphone-app kan de C-Brace naar een andere modus worden gezet zoals bijvoorbeeld fietsen.

Niek Wondergem, technical sales bij Ottobock Benelux: “De geavanceerde technologie in de C-Brace werkt met de resterende spierfunctie van de gebruiker om hun fysiologische looppatroon te helpen herstellen. We zien dat het levens van mensen totaal verandert. Het is iedere keer prachtig om te zien dat mensen die zich alleen met een rolstoel of krukken voort konden bewegen, door de C-brace weer lopend door het leven kunnen.”

Ook tweede Nederlander met C-brace

Willem-Jan van Hecke krijgt deze zomer zelfs twee C-braces. Willem-Jan (35) heeft op 20-jarige leeftijd Guillain Barré syndroom gekregen en is sinds die tijd afhankelijk geweest van twee been orthesen. GBS is een aandoening van de motorische zenuwen die vanuit het ruggenmerg naar de spieren lopen. De C-brace voor Linda en de twee voor Willem-Jan zijn helemaal vergoed door hun zorgverzekeraars, respectievelijk CZ en Menzis.