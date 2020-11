Rode Kruishulpverleners ondersteunen verplegend personeel Erasmus MC

Dag- en nachtdiensten

De Rode Kruishulpverleners draaien dag- en nachtdiensten op verschillende afdelingen, zoals heelkunde, interne geneeskunde, longziekten en oncologie. Zij zullen onder andere bedden reinigen, materialen bijvullen en acteren als gastheer of gastvrouw. Ook zullen zij ondersteunen bij lichte verpleegkundige handelingen, zoals het meten van bloeddruk, saturatie en bloedglucose. De Rode Kruishulpverleners krijgen daarvoor waar nodig interne scholing.

Enorme druk op personeel

'Sinds de uitbraak van het coronavirus ligt er een enorme druk op het zorgpersoneel. Het Rode Kruis is blij dat we een flinke bijdrage kunnen leveren in het ondersteunen van zorgmedewerkers', zegt Joke van Lonkhuijzen, directeur Nationale Hulp van het Rode Kruis. 'Juist zij hebben nu die extra steun in de rug nodig en onze hulpverleners zijn goed getraind om juist in dit soort noodsituaties taken uit handen te nemen.'

Proef

Joke Boonstra, lid Raad van Bestuur Erasmus MC, is verheugd over de aangeboden hulp. Boonstra: 'Het Rode Kruis pakt dit heel voortvarend en professioneel op. Voor ons is het heel behulpzaam en ik ben blij dat ze dit ook voor andere zorgorganisaties kunnen doen.' De hulp aan het Erasmus MC betreft een proef die mogelijk is uit te breiden naar andere organisaties, zoals ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.