'Veel maaltijdvervangende repen en shakes ongezond'

Van de 7 repen in de test heeft geen enkele een gezonde samenstelling, ze scoren nooit hoger dan een 4,7. Onderaan eindigen de repen van The 1:1 diet (Cambridge) en Modifast. Hierin zit weinig eiwit, weinig vezels, weinig gezonde vetten en juist veel suikers. Eiwit beperkt het verlies aan spierweefsel en is daarom het belangrijkste ingrediënt van een maaltijdvervanger. Bovendien verzadigt eiwit meer dan koolhydraten en vetten. Ook vezels zorgen ervoor dat je minder snel trek krijgt.

De Europese voedselautoriteit Efsa hanteert voor maaltijdvervangers om mee af te vallen zo’n 75 gram eiwit als optimale hoeveelheid per dag. Dat komt neer op 25 gram per product. Slechts een handjevol van de 16 shakes in de test komt uit rond deze hoeveelheid. De onderzochte repen bevatten maximaal 15 gram eiwit.

Suiker

In een gezonde maaltijdvervanger zitten het liefst weinig suikers. Toch loopt het suikergehalte in een aantal producten flink op, tot 25 gram per maaltijd. In een deel van de onderzochte repen en shakes is de suiker vervangen door glucosestroop of maltodextrine. Dit levert, net als suiker, geen vitamines, mineralen en vezels, maar wel calorieën. De makers van onder meer de shakes van Body & Fit, Orangefit en Foodspring geven het goede voorbeeld door havermeel te gebruiken, rijk aan vezels en B-vitamines.

Weinig verbetering

In 2016 beoordeelde de Consumentenbond ook maaltijdvervangers en ook toen scoorden er veel onder de maat. Helaas is er in 4 jaar tijd weinig verbeterd. De shakes van Weight Care en Modifast bevatten zelfs nog minder eiwit dan 4 jaar terug. Alleen de shake van The 1:1 diet (Cambridge) bevat nu duidelijk meer eiwit. Maar in hun reep zitten nu juist meer suikers en veel minder vezels.

Consumentenonderzoek

In december 2020 hield de Consumentenbond een enquête onder ruim 1000 consumenten over gezonder eten, afvallen en fitter worden. Een kwart van de deelnemers gaf aan wel eens maaltijdvervangers te gebruiken. Het vervangen van een of twee maaltijden per dag is daarbij het populairst.