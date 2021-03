Uitbraak coronavirus op basisschool in Enter verspreidt zich door hele dorp

Virus verspreidt zich door dorp

'Het coronavirus verspreidt zich op dit moment volop in het dorp vanwege een uitbraak van het virus op basisschool de Talenter', aldus de gemeente. De GGD is volop bezig met bron- en contactonderzoek om te voorkomen dat de brandhaard zich verder verspreidt.

Britse variant

Aangezien bij een groot deel van de besmette personen de Britse variant is vastgesteld, is het risico op snelle verspreiding groot. 'Ik doe een dringend beroep op alle Enternaren om zich de komende dagen extra goed aan de regels te houden. Doe er nog even een schepje bovenop, want de signalen van de GGD zijn zorgwekkend', aldus de burgemeester.